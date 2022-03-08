Власти Британии смогут задерживать любой самолет РФ в воздушном пространстве страны

Великобритания будет рассматривать появление в своем воздушном пространстве российских самолетов как уголовное преступление. Фото: pixabay

Великобритания будет рассматривать появление в своем воздушном пространстве российских самолетов как уголовное преступление. Фото: pixabay

У правительства Великобритании появилась такое полномочие. Теперь власти могут задерживать любой самолет Российской Федерации, который окажется в воздушном пространстве королевства.

Об этом во вторник вечером, 8 марта, сообщил глава Министерства транспорта Великобритании Грант Шэппс.

«Я сделал уголовным преступлением вхождение любого российского самолета в пространство Великобритании, теперь правительство Ее Величества может задерживать эти самолеты», — заявил министр в социальной сети «Твиттер».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство Российской Федерации утвердило список недружественных стран. Соединенные Штаты Америки и страны Европейского союза во главе этого перечня.

]]]также Gazeta.SPb.ru писала, что правительство России и ЦБ предоставят бизнесу льготные кредиты по антикризисным программам.