Песков: Россия сможет минимизировать последствия санкций

Песков: Россия сможет минимизировать последствия санкций
Россия сможет минимизировать последствия санкций. Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает меры и сможет минимизировать последствия экономической войны, объявленной западными странами.

О минимизации последствий для санкции Запада для России рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на заявление президента США Джо Байдена о перспективах российской экономики в условиях санкций. Представитель Кремля отметил, что Банком России был принят целый набор мер, которые в настоящее время реализуются. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть все основания полагать, что последствия этой экономической войны будут минимизированы», — уверяет Песков.

Кроме того, политик подчеркнул, что российский рынок не может не реагировать на «подобные беспрецедентные недружественные акции».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Центробанк РФ решил не возобновлять торги на Московской бирже в секции фондового рынка с 14 по 18 марта.

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