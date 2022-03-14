В Кремле рассказали, когда Facebook и Instagram вернутся в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока вряд ли можно говорить о снятии блокировок с продуктов компании Meta, включая Instagram.

«Компания чуть-чуть в данном случае заигралась с правилами, с манипулированием, и, конечно, это делает маловозможным работу подобных компаний на территории страны», — приводит его слова «Интерфакс».

Напомним, Роскомнадзор решил заблокировать социальную сеть Facebook, принадлежащую компании Meta, в России. О блокировке социальной сети Facebook стало известно 4 марта, с сайта Роскомнадзора. Отмечается, что такие меры ведомство решило принять из-за ограничения доступа к российским СМИ.В ведомстве подчеркнули, что с октября 2020 года было зафиксировано 26 подобных случаев блокировки.

Доступ к социальной сети Instagram официально заблокирован на территории России. Ограничения касаются всех площадок Meta, кроме мессенджера WhatsApp. В минувшую пятницу, 11 марта, Роскомнадзор принял решение о завершении блокировки Instagram 14 марта на основании требования Генеральной прокуратуры РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что еще с 25 февраля Роскомнадзор объявил о «частичном ограничении доступа» к Facebook в России.