Госпиталь «Ленэкспо» выписывает последних пациентов и с 15 марта сворачивает свою работу

Из временного госпиталя на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» выписываются последние пациенты. С завтрашнего дня госпиталь прекращает свою работу.

В понедельник, 14 марта, из госпиталя в «Ленэкспо» выписываются последние 23 человека, у которых теперь уже отрицательный тест на коронавирус. С 15 марта надобность в госпитале пропадет, поэтому он закрывается, а весь персонал вернутся на свои рабочие места. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Руководитель временного госпиталя Руслан Дмитришен, который работал во временном госпитале с первого дня его появления, рассказал, что с 15 марта больница в Гавани больше не будет существовать. Необходимость в дополнительных койках отпала на фоне снижения заболеваемости. В настоящее время в корпусах уже начинается дезинфекция.

С 1 мая 2020 года во временном госпитале в «Ленэкспо» была оказана помощь 13 464 пациентам в двух павильонах — 5-м и 7-м.

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