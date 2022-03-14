В Петербурге на чердаке дома нашли гранату

На чердаке дома в Петроградском районе Петербурга нашли гранату. Находку обнаружили рабочие, ремонтировавшие трубы отопления на Барочной улице.
Граната находилась в шлаковой засыпке. На место происшествия прибыли специалисты группы разминирования, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на источник.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Мурино местные жители заметили гранату без чеки в снегу и вызвали правоохранителей. Находка была похожа на гранату без чеки, прохожие заметили ее в снегу недалеко от аптеки.