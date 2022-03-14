В Петербурге на чердаке дома нашли гранату

В Петербурге на чердаке дома нашли гранату
На чердаке дома на Барочной улице нашли гранату. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На чердаке дома в Петроградском районе Петербурга нашли гранату. Находку обнаружили рабочие, ремонтировавшие трубы отопления на Барочной улице.

Граната находилась в шлаковой засыпке. На место происшествия прибыли специалисты группы разминирования, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на источник.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Мурино местные жители заметили гранату без чеки в снегу и вызвали правоохранителей. Находка была похожа на гранату без чеки, прохожие заметили ее в снегу недалеко от аптеки.

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