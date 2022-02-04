Прохожих испугала граната без чеки, брошенная у аптеки в Мурино

Граната без чеки оказалась макетом. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Граната без чеки оказалась макетом. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В Мурино местные жители заметили гранату без чеки в снегу и вызвали правоохранителей.

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти сообщили, что сегодня в 12:00 дежурная часть получила информацию о подозрительном предмете, обнаруженном на улице Шувалова. Находка была похожа на гранату без чеки, прохожие заметили ее в снегу недалеко от аптеки.

К месту направили группу разминирования ОМОН. Взрывотехники осмотрели предмет и определили, что это макет советской гранаты РГ-42, не представляющий опасности. Макет будет утилизирован.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прохожий получил пулю в лоб в ходе конфликта на Черняховского.