Прохожий получил пулю в лоб в ходе конфликта на Черняховского

Прохожий получил пулю в лоб в ходе конфликта на Черняховского
Конфликт произошел у жилого дома на улице Черняховского. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Конфликт в Центральном районе Петербурга закончился стрельбой. Пулю в лоб получил прохожий.

Инцидент произошел в четверг, 3 февраля. Около 13:28 в полицию поступило сообщение о стрельбе у дома № 16 на Черняховского. Прибывшие правоохранители обнаружили на месте раненного в голову 39-летнего мужчину, его госпитализировали. Медики диагностировали у него непроникающие огнестрельное ранение лба, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, спустя час стражи порядка задержали подозреваемого в стрельбе. Им оказался 29-летний неработающий местный житель. На него составили административный протокол и возбудили уголовное дело.

Выяснилось, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого задержанный достал аэрозольный пистолет «Пионер» и выстрелил оппоненту в лоб.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что осужденный ранее за кражу водитель устроил стрельбу за парковочное место в Петергофе.

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