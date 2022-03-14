14 марта в аэропорту Пулково отменили или задержали 33 рейса

14 марта в аэропорту Пулково отменили или задержали 33 рейса
В Пулково массово отменяют рейсы. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В понедельник 14 марта, в петербургском аэропорту Пулково отменены или задержаны 33 рейса.

Пассажиры, купившие билеты на самолеты до Стамбула, Самарканда, Казани, Краснодара, Липецка, Симферополя, Воронежа, Иваново, Анапы, Еревана, Москвы, Шарм-Эль-Шейха, Ростова-на-Дону, Курска, Куляба, Волгограда, Термеза, Калининграда, Лондона, Худжанда, сегодня не улетят, рейсы отменены. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Ждать дополнительное время прежде, чем улететь придется гражданам, взявшим билеты до Казани, Бухары.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пешеход попал под машину посреди Пулковского шоссе. Пострадавшего окружила толпа автомобилистов. Дорожный инцидент случился в ночь на воскресенье, 13 марта, рядом с ТРК «Лето».

задержка рейсов новости СПб пулково


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Суд Петербурга отклонил апелляцию по делу Дома книги
Названы опасные болезни, которые часто появляются после коронавируса
Заболеваемость COVID в России снизилась более чем на 40% за неделю
Рестораны и кинотеатры Петербурга начнут работать в ночное время с 18 марта
Bosch приостанавливает производство бытовой техники в Петербурге
Мужчина не заметил поезда и погиб прямо в районе станции «Обухово»
Стало известно, когда россиянам поднимут пенсии из-за роста цен
«Сэтл Строй» стала ведущей петербургской компанией в рейтинге ...