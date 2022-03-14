14 марта в аэропорту Пулково отменили или задержали 33 рейса

В понедельник 14 марта, в петербургском аэропорту Пулково отменены или задержаны 33 рейса.

Пассажиры, купившие билеты на самолеты до Стамбула, Самарканда, Казани, Краснодара, Липецка, Симферополя, Воронежа, Иваново, Анапы, Еревана, Москвы, Шарм-Эль-Шейха, Ростова-на-Дону, Курска, Куляба, Волгограда, Термеза, Калининграда, Лондона, Худжанда, сегодня не улетят, рейсы отменены. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Ждать дополнительное время прежде, чем улететь придется гражданам, взявшим билеты до Казани, Бухары.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пешеход попал под машину посреди Пулковского шоссе. Пострадавшего окружила толпа автомобилистов. Дорожный инцидент случился в ночь на воскресенье, 13 марта, рядом с ТРК «Лето».