Изо рта шла кровь: студент Военмеха сорвался с водонапорной башни и разбился насмерть

Молодой человек скончался, когда упал с водонапорной башни в Приозерском районе Ленинградской области.

Как сообщает 78.ru, все произошло 13 марта в Орехово.

18-летний парень и его друг два года назад увлеклись альпинизмом. Молодые люди пренебрегли подготовкой. Они увлекались спортом на любительском уровне. Для этого приобрели верёвки и экипировку.

Недалеко от ж/д станции Орехово находится целый комплекс заброшенных зданий. Не с первого раза компания смогла покорить водонапорную башню.

Так, накануне двое молодых людей и их сокурсница по Военмеху решили перекусить на башне. Уже вечером они начали спускаться. На уровне примерно восьмого этажа юноша за что-то зацепился и не удержался.

На пятом этаже молодые услышали два удара. Один о балку, а другой о землю. Оказалось, что их друг сорвался. Ребята рассказывали, что у пострадавшего изо рта шла кровь. Какое-то время он был еще жив. Однако когда на место прибыли медики, студент был уже мертв.

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