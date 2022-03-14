Из аэропорта Пулково 15 марта не вылетит 41 самолет

В Пулково отменены четыре десятка рейсов. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В Пулково отменены четыре десятка рейсов. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Во вторник 15 марта, в петербургском аэропорту Пулково отменены или задержаны 42 рейса.

Пассажиры, купившие билеты на самолеты до Антальи, Еревена, Ферганы, Хургады, Москвы, Тамбова, Краснодара, Симферополя, Воронежа, Намангана, Тель-Авива, Анапы, Стамбула, Душамбе, Калининграда, Ростова-на-Дону, Элисты, Брянска, Сыктывкара, Ташкента, Сургута, Бухары, сегодня не улетят, рейсы отменены. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Ждать дополнительное время прежде, чем улететь придется гражданам, взявшим билеты до Стамбула.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у компаний России и, кроме того, выдаче им отечественных сертификатов летной годности.