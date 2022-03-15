Watsons закроет все магазины в Петербурге

Сеть магазинов косметики Watsons объявила о прекращении работы в России. В Петербурге будут закрыты почти 50 магазинов.

Гендиректор Watsons в России Андрей Мельников сообщил, что решение о прекращении деятельности на российском рынке было принято еще в январе 2022 года. Оно связано с финансовыми результатами бизнеса.

Ретейлер будет закрываться постепенно. С 15 марта покупателям перестанут начислять бонусные баллы. До 21 марта будет работать интернет-магазин, после чего закроется. Все магазины будут работать до 30 июня, до этого же времени можно использовать баллы и подарочные сертификаты.

Всего у азиатской сети Watsons 47 магазинов: 45 в Петербурге и два в Выборге.

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