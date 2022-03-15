Япония ввела санкции против 17 российских депутатов и бизнесменов

Япония ввела санкции против 17 российских депутатов и бизнесменов
Япония ввела новые санкции против россиян. Фото: unsplash

Власти Японии ввели персональные санкции против 17 физических лиц из России, в том числе депутатов и бизнесменов.

Как объявил японский МИД, в санкционный список попали 11 депутатов Госдумы, включая лидера КПРФ Геннадия Зюганова, а также владельца компании «Ренова» Виктора Вексельберга и пятерых родственников бизнесмена Юрия Ковальчука.

Всего к настоящему моменту японские санкции введены против 65 физических лиц из России. Новые санкции предполагают заморозку активов этих лиц в Японии и запрет на проведение ими финансовых сделок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Песков заявил, что Россия принимает меры и сможет минимизировать последствия экономической войны, объявленной западными странами.

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