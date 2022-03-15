В Ленобласти коронавирусом заразилось еще 308 человек

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 308 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 15 марта, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 177 865 случаев ковида. При этом выздоровели 156 247 пациентов, в том числе 5 012 за последние сутки. Кроме того, стало известно о четырех летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 407.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на четвертое место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус подхватили еще 1 878 человек. Второе место у Башкортостана — 1 546 новых ковид-пациентов, третье — у Иркутской области, где выявили 1 298 случаев. В Москве 999 новых случаев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог предостерег, что подштамм «омикрона» BA.2 может быть заразнее предыдущих штаммов.