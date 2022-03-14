Вирусолог предостерег, что подштамм «омикрона» BA.2 может быть заразнее предыдущих штаммов

Вирусолог предостерег, что подштамм "омикрона" BA.2 может быть заразнее предыдущих штаммов. Фото: pixabay

Вирусолог предостерег, что подштамм "омикрона" BA.2 может быть заразнее предыдущих штаммов. Фото: pixabay

Новый подштамм «омикрона», который был выявлен в Китае, может быть заразнее предыдущих штаммов из-за своих множественных мутаций, считает эксперт.

Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что активность так называемого «сына» «омикрона» может быть тем, что вызовет новую вспышку заболеваний. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

На сегодняшний день BA.2 уже выявлен в Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Швейцарии и Нидерландах. В странах Восточной Европы он еще не был обнаружен.

Эксперт отметил, что «дельтакрон» уже практически изжил себя, в то время как BA.2 может только начинать свое распространение, он появился благодаря ряду мутаций, произошедших с исходным «омикроном».

«Но изменения повлияли на функционирование вируса, поэтому есть опасение, что BA.2 станет намного опаснее», — считает специалист.

Ученые сообщают, что побочная линия штамма «омикрон» BA.2 имеет 28 мутаций, она примерно на 30% заразнее «омикрона», лучше ускользает от иммунитета и моноклональных антител.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по подведенным итогам в Китае обнаружили более 1,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в острой форме.