В Китае сильно увеличилось число зараженных коронавирусом

В прошедшую субботу по подведенным итогам в Китае обнаружили более 1,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом в острой форме.

В Китае наблюдается резкий рост заражений COVID-19. Так, помимо 1,9 тысячи зараженных в острой форме, было обнаружено еще и 1,4 тысячи бессимптомных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственный комитет здравоохранения КНР.

Всего из новых обнаруженных случаев — 1 807 острых и 1 315 бессимптомных внутри Китая.

До этого в пятницу внутри Китая зарегистрировали 476 новых острых случаев и 1 048 бессимптомных. Отмечается, что в городе Чанчуне, где население составляет 9 млн человек, уже ввели карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В общей сложности за всю пандемию в Китае отметили 115 466 заразившихся коронавирусом и 4 636 умерших от болезни.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на сегодняшний день, 13 марта, по всему миру коронавирусная инфекция забрала жизни 6 038 904 граждан.