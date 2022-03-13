Университет Хопкинса: на 13 марта по всему миру от коронавируса скончалось более 6 млн человек

На 13 марта по всему миру от коронавируса скончалось более 6 млн человек. Фото: pexels

На 13 марта по всему миру от коронавируса скончалось более 6 млн человек. Фото: pexels

Обновленные данные университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе свидетельствуют, что на сегодняшний день, 13 марта, по всему миру коронавирусная инфекция забрала жизни 6 038 904 человек.

При 6 038 904 скончавшихся всего заразившихся по всему миру специалисты отметили 455 675 890 человек. Первое место по количеству умерших от болезни занимает США, где на утро воскресенья насчитывается 967 158 граждан. Заразилось в стране при этом 79 508 508 человек.

Россия занимает 4 место по количеству умерших. Так, на 13 марта от коронавируса в России скончалось 353 054, заразилось при этом 17 040 721 человек. Сразу после России на пятом месте стоит Мексика, где болезнь забрала жизни 320 851 человек, и заразилось инфекцией 5 599 284.

В России ситуация с коронавирусом постепенно, судя по данным экспертов, стабилизируется.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге остаются 186 стационарных и 25 мобильных пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции.