Врач заявил, что скупать лекарства впрок бессмысленно

Врач заявил, что скупать лекарства впрок бессмысленно
По мнению врача, запасаться медицинскими препаратами сейчас нерационально и неразумно. Фото: pixabay

Врач Николай Измалков назвал бессмысленным занятием покупку лекарств из-за опасения из дефицита в России.

Измалков рассказал РИА Новости, что массовая скупка лекарств вызывает только нездоровый ажиотаж и искусственный дефицит. На самом деле каких-либо проблем с медикаментами нет. У всех крупных аптечных сетей есть большие склады, на которых хранится запас лекарств на несколько месяцев вперед.

По мнению врача, запасаться медицинскими препаратами сейчас нерационально и неразумно. Он напомнил, что у лекарств ограничен срок годности.

«Лекарства и изделия медицинского назначения не находятся под санкциями. Пока наиболее сложный вопрос – логистика и пути доставки медикаментов. Все крупные поставщики решат этот вопрос», — заявил эксперт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что специалисты рассказали, почему в магазинах так резко выросли цены.

аптеки дефицит лекарства


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Суд Петербурга отклонил апелляцию по делу Дома книги
Названы опасные болезни, которые часто появляются после коронавируса
Заболеваемость COVID в России снизилась более чем на 40% за неделю
Рестораны и кинотеатры Петербурга начнут работать в ночное время с 18 марта
Bosch приостанавливает производство бытовой техники в Петербурге
Мужчина не заметил поезда и погиб прямо в районе станции «Обухово»
Стало известно, когда россиянам поднимут пенсии из-за роста цен
«Сэтл Строй» стала ведущей петербургской компанией в рейтинге ...