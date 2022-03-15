Врач заявил, что скупать лекарства впрок бессмысленно

По мнению врача, запасаться медицинскими препаратами сейчас нерационально и неразумно. Фото: pixabay

По мнению врача, запасаться медицинскими препаратами сейчас нерационально и неразумно. Фото: pixabay

Врач Николай Измалков назвал бессмысленным занятием покупку лекарств из-за опасения из дефицита в России.

Измалков рассказал РИА Новости, что массовая скупка лекарств вызывает только нездоровый ажиотаж и искусственный дефицит. На самом деле каких-либо проблем с медикаментами нет. У всех крупных аптечных сетей есть большие склады, на которых хранится запас лекарств на несколько месяцев вперед.

По мнению врача, запасаться медицинскими препаратами сейчас нерационально и неразумно. Он напомнил, что у лекарств ограничен срок годности.

«Лекарства и изделия медицинского назначения не находятся под санкциями. Пока наиболее сложный вопрос – логистика и пути доставки медикаментов. Все крупные поставщики решат этот вопрос», — заявил эксперт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что специалисты рассказали, почему в магазинах так резко выросли цены.