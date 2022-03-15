Россиянам напомнили об ответственности за покупку валюты с рук

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев предупредил российских граждан о наказании, предусмотренном за покупку валюты с рук.

Экономист напомнил о новых правилах, которые ограничивают получение наличной валюты со своего счета суммой в 10 тысяч долларов и отменяют покупку наличной валюты в банках. По мнению Григорьева, в стране может начаться паника, которая в совокупности с этими правилами может привести к появлению черного рынка валюты. Эксперт призвал не поддаваться на искушение приобретать на нем валюту.

Он также напомнил об административной ответственности, которая грозит за куплю и продажу валюты у частных лиц. При этом курс при покупке на черном рынке значительно выше курса «нормального рынка».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Центробанк впервые прокомментировал приостановку торгов акциями в России.