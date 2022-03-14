Центробанк впервые прокомментировал приостановку торгов акциями в России

В Центральном Банке РФ заявили, что открытие торгов в настоящий момент может привести к потерям.

Об этом сообщают «РБК Инвестиции» в понедельник, 14 марта.

«Открытие торгов сейчас может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям. Мы будем следить за ситуацией и откроем рынки, как только ситуация это позволит сделать», — объяснили в пресс-службе регулятора.

По словам управляющего директора по коммуникациями Московской биржи Андрея Брагинского, в техническом плане площадка уже может начать торги на фондовом рынке. Денежный, валютный и срочный рынки открыты по большинству инструментов.

Брагинский заявил, что ЦБ понимает желание участников и инвесторов торговать, однако выдержать паузу необходимо.

«При этом продолжение паузы дает возможность решить вопросы, которые важны для стабильности финансовой системы и которые биржа активно обсуждает с регулятором, банками и брокерами. Это прежде всего завершение расчетов по биржевым и внебиржевым сделкам резидентов и нерезидентов, которые были совершены до приостановки, прояснение вопросов по счетам С и ситуации по расчетам и выплатам со стороны международных депозитариев», — объяснил директор по коммуникациями Московской биржи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на фондовом рынке Мосбиржи Центробанк не возобновит торги с 14 по 18 марта.