Роспотребнадзор: пороги заболеваемости ОРВИ превышены в семи регионах России

Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ в семи регионах РФ.

Как сообщается на сайте ведомства, на неделе с 7 по 13 марта в России наблюдалась заболеваемости ОРВИ, обусловленная преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии. Превышение порогов заболеваемости зафиксировано в семи российских регионах.

Доля гриппа в стране составила всего 1,8%. В большинстве случаев речь шла о вирусах гриппа А, но были и единичные случаи гриппа В. Заболеваемость ОРВИ превышена преимущественно среди взрослого населения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог предостерег, что подштамм «омикрона» BA.2 может быть заразнее предыдущих штаммов.