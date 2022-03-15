Цены взлетят на 74%: какие товары в России подорожают с 17 марта

Эксперты в области торговли перечислили товары, цены на которые резко вырастут уже в ближайшие дни.

Повышение цен анонсировала крупный зарубежный производитель бытовой химии и косметики P&G. Ранее корпорация заявляла, что не собирается покидать российский рынок, но при этом не будет инвестировать в РФ.

На фоне этого компания объявила, что поднимет цены на свои товары. Новые ценники в супермаркетах должны появиться после 17 марта, пишет Primpress.

Средства для стирки от P&G подорожают на 30%, моющие средства — на 26%, профессиональные средства для уборки — на 74%. Цена на предметы женской гигиены вырастет на 33%, детской гигиены — на 47%, средства по уходу за волосами — на 63%. Средства для бритья станут дороже на 65%, средства для ухода за полостью рта — на 58%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что PepsiCo и «Вимм-Билль-Данн» предупредили о повышении цен в России.