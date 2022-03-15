Высокое атмосферное давление и +7 градусов: какая погода будет в Петербурге 15 марта

Температура воздуха составит от +5 до +7 градусов. Фото: pixabay

Температура воздуха составит от +5 до +7 градусов. Фото: pixabay

Петербуржцев во вторник, 15 марта, ждет теплая и малооблачная погода. Осадков сегодня не будет.

Об этом говорится в прогнозе ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса. Сегодня город окажется во власти антициклона с востока. Будет переменная облачность, но обойдется без осадков. Утром и вечером следует быть аккуратнее на дорогах: ожидается гололедица.

Температура воздуха составит от +5 до +7 градусов, в Ленобласти может потеплеть до +8 градусов. Юго-восточный ветер подует со скоростью 2-7 м/с.

Атмосферное давление будет слабо расти и достигнет 774 мм рт.ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из аэропорта Пулково 15 марта не вылетит 41 самолет.