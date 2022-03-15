В Петербурге за день «заминировали» более 200 судов, учебных заведений и Пулково

В понедельник полиция искала «бомбы» более чем в 200 зданиях судов, учебных заведений, станции метро и ТЭЦ в Петербурге и Ленобласти.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в течение дня на электронные адреса учебных заведений, аэропорта Пулково и ТЭЦ поступило 25 анонимных сообщений о «заминировании».

Всего полиции пришлось проверить 221 здание: 156 судов в городе и области, 61 учебное заведения, одну станцию метрополитена, три ТЭЦ и Пулково. Однако никаких подозрительных предметов найдено не было.

Для проверок в общей сложности эвакуировали 4,4 тысячи человек. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из аэропорта Пулково 15 марта не вылетит 41 самолет.