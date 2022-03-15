Каких льгот лишатся россияне, если будут держать деньги в банках

Сегодня банки предлагают выгодные депозиты, позволяющие получать прибыль с хранящихся на них сбережений. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Сегодня банки предлагают выгодные депозиты, позволяющие получать прибыль с хранящихся на них сбережений. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Эксперт предупредил жителей Российской Федерации, что они могут лишиться некоторых мер государственной поддержки. Это может произойти, если они переведут большую часть сбережений в банки, пишет ИА DEITA.RU.

Сегодня банки предлагают выгодные депозиты, позволяющие получать прибыль с хранящихся на них сбережений. Ощутимую прибыль можно получить даже при открытии краткосрочного вклада.

Как рассказал представитель компании «Яковлев и Партнёры» Денис Крауялис, ряд льгот присваивается семьям после оценки платежеспособности. Если в ходе комплексной проверки обнаружатся внушительные денежные активы, то решение о предоставлении льгот может последовать отрицательное.

Россияне, оплачивающие ЖКХ по системе субсидирования, рискуют потерять такую возможность. Это возможно если на вкладах семьи хранятся средства в объемах, превышающих десятикратную величину регионального прожиточного минимума.

Прибыль, полученная от хранения средств на вкладах, также подлежит учету. Если проценты по вкладам превышают величину прожиточного минимума, то получить меры социальной поддержки нельзя. Также оценщики обращают внимание на такие моменты, как наличие жилплощади, движимого имущества.

Также существует вероятность взыскания ранее полученных выплат. С учетом новых данных, налоговая может посчитать получение выплат неправомерным. Все ранее предоставленные выплаты потребуют вернуть.

Ранее сообщалось, что после решения регулятора поднять ключевую ставку в банках появились весьма привлекательные предложения по вкладам. Ставки по ним установились на отметке 20 процентов. Такие меры призваны помочь россиянам спасти деньги от обесценивания, вызванного санкциями западных стран.