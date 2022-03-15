На президентских выборах в Туркмении победил Сердар Бердымухамедов

На президентских выборах в Туркмении победил Сердар Бердымухамедов
Инаугурация нового президента состоится 19 марта. Фото: pixabay

На президентских выборах в Туркмении победил сын действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова Сердар.

Как сообщается на сайте туркменского ЦИК, заместитель председателя кабмина Туркмении Сердар Бердымухамедов на выборах набрал подавляющее большинство голосов избирателей — 72,97%.

Его главным оппонентом был проректор по научной работе Туркменского государственного института физической культуры и спорта Хыдыр Нуннаев, набравший 11,09% голосов. Всего на пост главы государства претендовали девять кандидатов.

Инаугурация нового президента состоится 19 марта.

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