Сеть магазинов «Детки» в Петербурге подала иск о банкротстве

На сегодняшний день у сети "Детки" осталось шесть магазинов. Фото: pixabay

На сегодняшний день у сети "Детки" осталось шесть магазинов. Фото: pixabay

Петербургская сеть детских товаров «Детки» подала в суд иск о собственном банкротстве.

Как сообщает «Коммерсантъ», Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти уже зарегистрировал иск о банкротстве компании. В документе говорится о долге в размере в 22,4 миллиона рублей.

Еще в конце прошлого года на странице компании «ВКонтакте» появились сообщения о закрытии нескольких магазинов сети. Работу прекратили точки в Тосно, на Колпинском шоссе, проспекте Просвещения, в ТЦ «5 Озер» и «Лондон Молл». В этом году сеть закрыла магазины в Москве и Московской области, Петербурге, Петергофе, Красном Селе, Кронштадте и в Мурино. Всего за это время компания закрыла более 20 точек. На сегодняшний день у сети «Детки» осталось шесть магазинов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка сети за 2020 год составила 2 миллиарда рублей, а чистый убыток 97,1 миллиона рублей. Единственным прибыльным годом был 2017-й.

На данный момент в Арбитражном суде Петербурга насчитывается 19 дел с участием «Детки» на общую сумму 88 миллионов рублей, в основном споры связаны с задолженностями по поставкам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Watsons закроет все магазины в Петербурге.