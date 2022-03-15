Как спасти доллары от обесценивания: совет эксперта

Некоторые россияне предпочитают хранить валюту исключительно дома, считая такой способ максимально безопасным. Однако это не лучшее решение, так как сегодня обесцениваются даже доллары, пишет «Прайм».

Свое мнение по данному вопросу озвучил представитель «БКС Мир инвестиций» Сергей Ермоленко. Эксперт утверждает, что в нынешних условиях инфляция может затронуть и валютные сбережения, хотя это и не столь очевидно, как в случае с рублем. Стоит задуматься о долларовых инвестициях, чтобы деньги не лежали мертвым грузом, а приносили прибыль.

Ермоленко назвал оптимальным вариантом открытие валютных вкладов. Хранение валюты таким способом позволяет надежно сберечь накопления и приумножить их. Чтобы открыть депозит, не нужно прибегать к услугам брокерских фирм или владеть специальными знаниями. В этом случае все предельно просто, а сохранность средств гарантирована государством.

Некоторые банки подняли ставки по долларовым вкладам до 10 процентов годовых. Столь высокая прибыльность предложений объясняется дефицитом валюты, который сегодня имеется в российских банках после ограничений Банка России.

Напомним, что регулятор издал распоряжение о запрете продажи USD россиянам. Допустимо их купить только в случае, если деньги сразу будут размещены на депозите. При этом по окончании срока действия вклада на руки выдадут сумму в рублевом эквиваленте. Эти и другие ограничения введены сроком на полгода, с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

Вместе с тем ставки по рублевым вкладам возросли еще ощутимее. Многие кредитные учреждения предлагают открыть депозиты, прибыль по которым составляет 20 процентов. Все вклады на сумму до 1,4 млн рублей надежно застрахованы государством. Долларовые депозиты защищены на такую же сумму, если оценивать ее в рублевом эквиваленте. В случае проблем с банком вся сумма вернется владельцу.