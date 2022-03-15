Рестораны и кинотеатры Петербурга начнут работать в ночное время с 18 марта

Рестораны и кинотеатры Петербурга начнут работать в ночное время с 18 марта
Уже с пятницы рестораны смогут работать без лимита по времени. Фото: пресс-служба администрации Центрального района

В Петербурге снимаются некоторые COVID-ограничения на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в городе.

Изменения внесены в постановление Правительства Санкт-Петербурга № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Речь идет о предприятиях общественного питания, цирках, концертных залах, организациях исполнительских искусств, объектах для развлечений и досуга, аквапарках, океанариумах, а также зоопарках, ледовых катках и аттракционах. С 18 марта они смогут работать с 2 часов ночи до 6 часов утра.

При этом масочный режим в Петербурге по прежнему действует.

Напомним, за минувшие сутки 1264 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувших суток. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 479 948 местных жителей. При этом 1 380 037 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 6 031 за последние сутки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в связи с санкциями некоторые иностранные компании начали приостанавливать работу в России. Страна не лишится никаких продовольственных товаров, однако известные алкогольные и неалкогольные бренды могут исчезнуть с рынка.

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