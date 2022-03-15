Россиян предупредили об исчезновении иностранных газировок и алкоголя

В связи с санкциями некоторые иностранные компании начали приостанавливать работу в России. Страна не лишится никаких продовольственных товаров, однако известные алкогольные и неалкогольные бренды могут исчезнуть с рынка, сообщили «Известия».

По словам партнера Strategy Partners Инны Гольфанд, которая разрабатывает бизнес-стратегии, продовольственные товары в санкционный перечень так и не внесли, благодаря чему импорт ни одного вида продовольствия не закрыт и не остановлен. В крайнем случае некоторые продукты заменят поставками из других стран.

Эксперт отметила, что в ближайшее время российские магазины могут лишиться сельди и скумбрии, до 50% поставок которых приходится на Фарерские острова. При этом в настоящее время причин для паники нет, импорт рыбы в в Россию продолжается в обычном режиме, добавила Гольфанд.

Кроме того, покупатели могут не найти на прилавках напитки от компании PepsiCo (Pepsi, 7Up, Mirinda и другие), при этом компания продолжит производить молочные продукты и детское питание, подчеркнула Гольфанд. Прогнозируется уход с российского рынка пива Heineken и пивоварен Чехии, а также крепкого алкоголя Diageo. Вероятны и проблемы с поставкой электротехники и тканей.

Эксперты также прогнозируют увеличение стоимости товаров российского производства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. В итоге магазины массово закрываются, а их сервисы перестают принимать заказы, принося крупные потери российскому рынку.

Большинство граждан эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.

Среди технических единомышленников Apple также Nokia, Panasonic, Intel, AMD, Canon. Они либо вовсе остановили поставку, либо поставили на паузу онлайн-заказы.