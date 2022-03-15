Суд Петербурга отклонил апелляцию по делу Дома книги

Арбитражный суд Петербурга отклонил решение об апелляции по делу Дома книги, расположенного на Невском проспекте.

Заседание состоялось во вторник, 15 марта. 13-й арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы ООО «Книжный магазин № 1» на расторжение контракта с ЗАО «Зингер», принадлежащем «Альфа-банку», следует из картотеки арбитражных дел. Именно в долгосрочной аренде финансового учреждения находится исторические здание в центре Петербурга.

Напомним, в марте прошлого года ЗАО «Зингер» подало иск к ООО «Книжный магазин № 1». По версии представителей «Альфа-Банка» (собственника ЗАО «Зингер»), контракты были заключены на невыгодных условиях.

В 1999 году петербургскую сеть выселили из Дома Зингера под предлогом ремонта. После ремонта исторические помещения занял коммерческий книжный. Сегодня город и владелец помещений «Альфа-банк» пытаются восстановить справедливость. Власти ждут окончательного решения суда по вопросам легитимности существующих договоров аренды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы возмутились из-за яркой вывески нового магазина в Доме Зингера.