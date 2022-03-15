Россия ввела санкции против Джо Байдена и его сына

МИД РФ сообщил, что Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена, главы Пентагона Ллойда Остина и главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли.

Об этом стало известно во вторник, 15 марта. Также ограничительные меры введены в отношении госсекретаря Энтони Блинкена, директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, сына американского лидера Хантера Байдена.

Такие меры приняты в ответ на серию беспрецедентных санкций в отношении России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти США вводят санкции против 12 депутатов Госдумы России, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также против его супруги и детей.

Напомним, в результате политической обстановки в мире в России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. В итоге магазины массово закрываются, а их сервисы перестают принимать заказы, принося крупные потери российскому рынку.

Большинство граждан эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.