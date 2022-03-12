США решили ввести санкции против Пескова, его супруги и детей, а также еще 12 депутатов Госдумы

США решили ввести санкции против Пескова, его супруги и детей, а также еще 12 депутатов Госдумы. Фото: kremlin.ru

США решили ввести санкции против Пескова, его супруги и детей, а также еще 12 депутатов Госдумы. Фото: kremlin.ru

Власти США вводят санкции против 12 депутатов Госдумы России, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также против его супруги и детей.

В пятницу, 11 марта, стало известно, что США решили ввести санкции в отношении более чем 10 депутатов Госдумы, представителя Кремля Дмитрия Пескова, его супруги и взрослых детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, который сделал соответствующее заявление на брифинге.

«Мы вводим санкции в отношении 12 депутатов Госдумы, а также супруги и взрослых детей Дмитрия Пескова», — заявил Нед Прайс.

При этом уточнений, какие именно рестрикции вводит Вашингтон, не было.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в эту субботу, 12 марта, ожидается принятие четвертого пакета санкций ЕС против Российской Федерации, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.