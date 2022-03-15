ЕС ввел четвертый пакет санкций в отношении Абрамовича, Эрнста и других российских бизнесменов

ЕС ввел четвертый пакет санкций в отношении Абрамовича, Эрнста и других российских бизнесменов. Фото: скриншот

ЕС ввел четвертый пакет санкций в отношении Абрамовича, Эрнста и других российских бизнесменов. Фото: скриншот

Евросоюз ввел в действие четвертый пакет санкций против Российской Федерации. На этот раз в список попали миллиардер Роман Абрамович, а также другие российские олигархи.

Также под новые санкции ЕС попали глава «Яндекса» Тигран Худавердян, акционер «Альфа-Групп» Герман Хан и главы энергетических и горнодобывающих компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

В общей сложности новые ограничения затронули 15 физических и 9 юридических лиц из России. Так, в список вынесены представители российских СМИ, в частности, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, сенатор от Дагестана и миллиардер Сулейман Керимов, политолог и телеведущий Дмитрий Куликов, телеведущий Артем Шейнин, журналист Армен Гаспарян и еще ряд предприятий ОПК России.

Также Европа запретила своим компаниям делать инвестиции в российский энергетический сектор, исключая атомную энергетику. Дополнительно введет запрет на ввоз в Россию предметов роскоши, например, автомобилей, которые дороже 50 тысяч евро, духи, алкоголь, бытовую и другую технику, стоимость которой превышает 300 евро за единицу.

Кроме того с 15 апреля в ЕС запрещено предоставлять услуги в области рейтингов юридическим лицам, организациям и органам, которые были учреждены в России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что о новом пакете санкций Евросоюза, который будет принят 12 марта, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в письменном заявлении еще 11 марта.