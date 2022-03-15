Санкт-Петербургский городской суд не отпустил Коновалова под домашний арест

Санкт-Петербургский городской суд не отпустил Коновалова под домашний арест
Санкт-Петербургский городской суд не отпустил Коновалова под домашний арест. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Октябрьского районного суда о мере пресечения в виде ареста в отношении ресторатора, основателя бойкотов QR-кодов Александра Коновалова.

Адвокат Коновалова, как и он сам, просил разрешить подзащитному домашний арест, однако городской суд оставил постановление районного суда без изменений. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Александр Коновалов обвиняется в посредничестве и во взяточничестве, при этом он сам считает себя невиновным.

Отмечается, что защита Коновалова просила приобщить к материалам заявления соратников, знакомых и друзей обвиняемого, которые поручались за него и также хотели пересмотра постановления. В общей сумме было предоставлено 107 заявлений, но выяснилось, что в документах допущена ошибка, так как поручители обвиняемого перепутали суд.

В результате Санкт-Петербургский городской суд не стал менять меру пресечения ресторатору.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга отклонил решение об апелляции по делу Дома книги, который расположен на Невском проспекте.

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