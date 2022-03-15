Великобритания ввела санкции в отношении Беглова

В санкционный список Великобритании попал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

О том, что Александр Беглов попал под санкции Великобритании на фоне специальной операции на Украине стало известно 15 марта. Об этом сообщатся на британском правительственном портале GOV.UK.

Ограничения в отношении губернатора Беглова предполагают персональный запрет на въезд в Великобританию. Помимо этого санкции означают заморозку его активов.

Кроме того, в санкционный список попали мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, а также Дмитрий Медведев и другие.

До этого санкции против губернатора Северной столицы Александра Беглова ввела Канада.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ЕС ввел в действие четвертый пакет санкций против России. На этот раз в список попали миллиардер Роман Абрамович, а также другие российские олигархи.