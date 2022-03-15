С 16 марта Городская больница №2 в Озерках возобновляет оказание плановой медпомощи

Городская больница №2 в Озерках продолжит оказывать плановую медицинскую помощь петербуржцам с 16 марта.
Возобновляется прием для получения плановой медпомощи, в том числе и высокотехнологичной, в Городской больнице №2. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.
С завтрашнего дня ГМПБ №2 снова работает в штатном режиме и оказывает плановую, а также экстренную помощь неинфицированным коронавирусом пациентам. Отмечается, что работа возобновляется по всем профилям больницы, включая сердечно-сосудистую хирургию, челюстно-лицевую хирургию, нейрохирургию, абдоминальную хирургию, ортопедию, урологию, гинекологию, пульмонологию, гастроэнтерологию, оториноларингологию и другие.
В пресс-службе добавили, что для госпитализации и лечении в больнице необходимо получить направление в районной поликлинике.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что из временного госпиталя на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» выписались последние пациенты. С 15 марта госпиталь прекратил свою работу.