С 16 марта Городская больница №2 в Озерках возобновляет оказание плановой медпомощи

С 16 марта Городская больница №2 в Озерках возобновляет оказание плановой медпомощи
С 16 марта Городская больница №2 в Озерках возобновляет оказание плановой медпомощи. Фото: пресс-служба Комздрава

Городская больница №2 в Озерках продолжит оказывать плановую медицинскую помощь петербуржцам с 16 марта.

Возобновляется прием для получения плановой медпомощи, в том числе и высокотехнологичной, в Городской больнице №2. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

С завтрашнего дня ГМПБ №2 снова работает в штатном режиме и оказывает плановую, а также экстренную помощь неинфицированным коронавирусом пациентам. Отмечается, что работа возобновляется по всем профилям больницы, включая сердечно-сосудистую хирургию, челюстно-лицевую хирургию, нейрохирургию, абдоминальную хирургию, ортопедию, урологию, гинекологию, пульмонологию, гастроэнтерологию, оториноларингологию и другие.

В пресс-службе добавили, что для госпитализации и лечении в больнице необходимо получить направление в районной поликлинике.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из временного госпиталя на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» выписались последние пациенты. С 15 марта госпиталь прекратил свою работу.

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