С 16 марта Городская больница №2 в Озерках возобновляет оказание плановой медпомощи

Городская больница №2 в Озерках продолжит оказывать плановую медицинскую помощь петербуржцам с 16 марта.

Возобновляется прием для получения плановой медпомощи, в том числе и высокотехнологичной, в Городской больнице №2. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из временного госпиталя на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» выписались последние пациенты. С 15 марта госпиталь прекратил свою работу.