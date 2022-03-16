Худавердян покидает пост заместителя гендиректора Yandex N.V. и уходит из совета директоров

Худавердян покидает пост заместителя гендиректора Yandex N.V. и уходит из совета директоров. Фото: скриншот видеоролика с официального сайта "Чем живет Яндекс"

Худавердян покидает пост заместителя гендиректора Yandex N.V. и уходит из совета директоров. Фото: скриншот видеоролика с официального сайта "Чем живет Яндекс"

На фоне санкций Евросоюза Тигран Худавердян оставляет пост заместителя генерального директора Yandex N.V., а также уходит из совета директоров.

Кроме ухода Худавердяна из совета директоров, он также покидает свои должности в голландских дочерних структурах «Яндекс». Об этом сообщается на сайте компании.

«Мы крайне удивлены тому, что Тигран попал в санкционный список Евросоюза, и нам очень жаль, что он больше не может состоять в Совете директоров и быть заместителем генерального директора Yandex N.V.», — заявил председатель совета директоров Yandex N.V. Джон Бойнтон.

В компании отметили, что на настоящий момент сформирована сильная команда управленцев. В дальнейшем совет директоров рассмотрит изменения в структуре руководства, опираясь на этих людей.

До 15 апреля обязанности генерального директора ООО «Яндекс» будет исполнять Елена Бунина.

В компании рассказали, что Тигран Худавердян работал в компании больше 15 лет и вложил много сил в то, чтобы Яндекс развивался как технологическая компания мирового уровня. О некоторых аспектах специалисты рассказали в видеоролике «Чем живет Яндекс»

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ЕС ввел в действие четвертый пакет санкций против России. В этот раз список дополнили миллиардер Роман Абрамович, а также другие российские олигархи.