Мясников назвал популярный препарат, который может помочь в борьбе с раком

Мясников назвал популярный препарат, который может помочь в борьбе с раком
Мясников назвал популярный препарат, который может помочь в борьбе с раком. Фото: кадр из передачи "О самом главном"

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о популярном препарате, который может использоваться для нормализации работы иммунной системы, а также борьбы с раком.

По мнению эксперта, в борьбе с раком могут использоваться статины. Этим Мясников поделился в выпуске программы «О самом главном».

Врач отметил, что статины — это очень нужные препараты, помогающие при атеросклерозе. Они также обладают иммуномодулирующим действием, подчеркнул Мясников. По его мнению, лекарства от холестерина можно принимать в профилактических целях в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Несмотря на этом медик заметил, что статины, как и любые действенные препараты, также имеют ряд побочных явлений.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Company решила ограничить ввоз в Россию некоторых лекарств, а также временно приостановить инвестиции.

Александр Мясников онкологические заболевания рак Россия статины


 

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