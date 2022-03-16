Петербург побил температурный рекорд по теплу в 2022 году

Петербург побил температурный рекорд по теплу в 2022 году
Вторник, 15 марта, стал в городе на Неве самым теплым с начала 2022 года. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Антициклон принес в Петербург рекордное для этого года потепление.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что за теплую погоду в Северной столице, как и во всей Европейской России, отвечает антициклон «Оливер». При этом центральные области региона он обошел стороной. К примеру, в Москве накануне потеплело всего до +1,7 градуса.

Вторник, 15 марта, стал в городе на Неве самым теплым с начала 2022 года. Днем воздух прогрелся до +9,2 градуса. До этого лидировали 13 и 14 марта, когда максимальная температура составляла ровно +6 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев предупредили о ночных заморозках.

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