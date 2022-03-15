До -7 градусов: петербуржцев предупредили о ночных заморозках

Предстоящей ночью в Санкт-Петербурге ожидаются заморозки и гололедица. Обойдется без осадков.

В ночь на среду, 16 марта, температура воздуха в городе составит -3…-5 градусов, местами столбики термометров опустятся до -7. Днем потеплеет до +4…+6 градусов.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в течение дня ожидается небольшая облачность. Ветер юго-восточных, южных направлений ночью будет дуть слабо, днем порывы будут умеренными.

Атмосферное давление будет слабо повышаться. Ночью на дорогах местами образуется гололедица. Автомобилистам и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в первый месяц весны световой день увеличится – уже через две недели к нему прибавится больше часа. Погода начнет меняться, и главным образом это отразится на температуре воздуха. Но насколько быстро весна начнет вступать в свои права, определит взаимодействие атмосферы и океана. На сегодня метеорологи дают неутешительный прогноз для россиян, соскучившихся по теплу, и это касается большинства регионов.