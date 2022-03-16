В Петербурге в среду будет солнце и тепло до +8 градусов

В Петербурге в среду будет солнце и тепло до +8 градусов
Жителей Петербурга ждет потепление. Фото: pixabay

Солнечная и теплая погода ждет жителей Петербурга в среду, 16 марта.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сегодня за погоду в Северной столице вновь будет отвечать антициклон. Город окажется во власти его западной периферии. Его стараниями сохранится малооблачная и сухая погода, а температура будет на 3-4 градуса выше нормы.

Воздух за окном прогреется до +6…+8 градусов. Скорость юго-восточного ветра составит от 2 до 7 м/с. Атмосферное давление будет увеличиваться и составит 779 мм рт.ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург побил температурный рекорд по теплу в 2022 году.

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