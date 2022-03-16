Число пенсионеров на учете в ПФР сократилось на миллион

Число пенсионеров на учете в фонде за год сократилось на 2,3%. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Число пенсионеров на учете в фонде за год сократилось на 2,3%. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

На начало января 2022 года число пенсионеров на учете в Пенсионном фонде РФ составило чуть более 42 миллионов. Это на 970 тысяч человек меньше, чем годом ранее.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные ПФР, число пенсионеров на учете в фонде за год сократилось на 2,3%. Это снижение стало максимальным с начала 1990-х.

Речь идет о пенсионерах, стоящих на учете в ПФР. В это число не включаются пенсионеры в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и прочих — всего их насчитывается 2,7 миллиона человек.

Количество пенсионеров в России стало сокращаться с 2019 года, когда начали проводить пенсионную реформу. В первый год их стало на 319 тысяч человек меньше. С 2020 года число пенсионеров стало сокращаться быстрее из-за пандемии.

За три года пенсионной реформы число гражданских пенсионеров сократилось на 1,8 миллиона.

Сокращение численности пенсионеров в прошлом году снизило расходы бюджетной системы на выплаты пенсий на 110-220 миллиардов рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что треть россиян назвали нормальным размер пенсии в 50-80 тысяч рублей.