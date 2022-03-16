Треть россиян назвали нормальным размер пенсии в 50-80 тысяч рублей

Почти треть российских граждан (31%) заявили, что смогут прожить на пенсию в 50-80 тысяч рублей.

Об этом свидетельствуют результаты исследования НПФ «Открытие», которые приводит РИА Новости.

Размер пенсии в 30-50 тысяч рублей считают приемлемым 38% россиян. Еще 14% опрошенных считают, что на пенсии можно жить только при ежемесячном доходе выше 80 тысяч рублей.

Как отмечают эксперты, только 29% опрошенных считают минимально допустимым размер пенсии, превышающий их текущий заработок. Однако лишь половина из них зарабатывает меньше 30 тысяч рублей. На минимальную пенсию в 30-50 тысяч рублей согласны 70% из этих респондентов.

Только 67% россиян, кто считает минимальной пенсию более 150 тысяч рублей, зарабатывают больше этой суммы.

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