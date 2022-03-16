Треть россиян назвали нормальным размер пенсии в 50-80 тысяч рублей

Треть россиян назвали нормальным размер пенсии в 50-80 тысяч рублей
Размер пенсии в 30-50 тысяч рублей считают приемлемым 38% россиян. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Почти треть российских граждан (31%) заявили, что смогут прожить на пенсию в 50-80 тысяч рублей.

Об этом свидетельствуют результаты исследования НПФ «Открытие», которые приводит РИА Новости.

Размер пенсии в 30-50 тысяч рублей считают приемлемым 38% россиян. Еще 14% опрошенных считают, что на пенсии можно жить только при ежемесячном доходе выше 80 тысяч рублей.

Как отмечают эксперты, только 29% опрошенных считают минимально допустимым размер пенсии, превышающий их текущий заработок. Однако лишь половина из них зарабатывает меньше 30 тысяч рублей. На минимальную пенсию в 30-50 тысяч рублей согласны 70% из этих респондентов.

Только 67% россиян, кто считает минимальной пенсию более 150 тысяч рублей, зарабатывают больше этой суммы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что к концу 2022 года ожидается прирост средних рыночных зарплат программистов на 25%.

зарплата опрос пенсия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Мешали спать: на многодетную мать, отравившую детей снотворным в ...
Мужчина задушил и сжег пенсионера в Парголово ради 180 тысяч рублей
Петербуржца задержали за убийство 20-летней давности
Сгоревший в квартире в Парголово пенсионер был задушен перед пожаром
Сурки Ленинградского зоопарка продолжают спать, несмотря на приход весны
Россияне считают, что копить на старость нужно смолоду: данные опроса
На Думской мужчина одним ударом отправил петербуржца в реанимацию
Названы цели молодежного парламента при ЗакСе Петербурга