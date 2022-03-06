SuperJob: к концу 2022 года ожидается прирост средних рыночных зарплат программистов на 25%

Эксперты прогнозируют прирост среднерыночных зарплат программистов к концу текущего 2022 года на 25%.

Эксперты SuperJob провели исследование, основываясь на наблюдениях о росте заработных плат в кризисные периоды новейшей истории, и выяснили, что к концу года прирост среднерыночных зарплат программистов может составить 25%. Такая цифра получается в номинальном выражении без учета инфляции. Об этом пишу РИА Новости со ссылкой на исследование.

При этом эксперты отмечают, что прирост заработной платы в сфере информационных технологий в период с 1 февраля 2014 года по 1 февраля 2022 года совпал с приростом официального курса доллара к рублю.

За время пандемии коронавируса в IT-отрасли сложилась большая конкуренция, одновременно с этим зарплаты у специалистов могут продолжать расти в пропорции доллар к рублю, однако это соотносится со средними значениями. Касательно высококлассных специалистов, то здесь стоит говорить о другом доходе, который будет рассчитываться другими пропорциями.

В основу исследования положен опрос, который был проведен в период со 2 по 4 марта 2022 года. В нем принимали участие 1000 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, которые отвечают за подбор персонала.

В исследовании подчеркивается, что в случае, если в ближайшее время санкции останутся, то востребованность импортозамещения в IT на отечественное резко возрастет.

Эксперты выяснили, что в России спрос на специалистов по информационной безопасности будет продолжать повышаться, ожидается развитие импортозамещения на отечественное во многих сферах промышленности и сельского хозяйства.

Исследование показало, что большинство российских компаний не проводят сокращения сотрудников. В некоторых случаях организации проводят небольшие сокращения с целью оптимизации численности сотрудников.

Чуть больше половины опрошенных проводили индексацию зарплат меньше, чем полгода назад, еще 13% занимались этим полгода или год назад, еще 10% индексировали зарплату более, чем два года назад, а 9% — год или два назад. Участник опроса в составе 49% в скором времени не планируют повышать зарплату, еще 20% планируют увеличить суммы. Оставшаяся часть в составе 31% затруднились ответить на этот вопрос. О задержке зарплаты не рассказал почти никто из опрошенных.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Минцифры Российской Федерации займется подготовкой первоочередных мер по защите информационной инфраструктуры.