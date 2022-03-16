Супермаркеты «Магнит» ограничивают продажу товаров в одни руки

Теперь покупатели "Магнита" смогут приобрести лишь ограниченное количество упаковок с кормом для домашних животных. Фото: Google View

Теперь покупатели "Магнита" смогут приобрести лишь ограниченное количество упаковок с кормом для домашних животных. Фото: Google View

Сеть продуктовых супермаркетов «Магнит» вводит новые правила для россиян. Изменение будет носить временный характер.

Речь идет об ограничении продажи определенных товаров в одни руки. Это необходимо, чтобы избежать дефицита в магазинах на фоне ажиотажного спроса.

Как сообщает Primpress, теперь покупатели «Магнита» смогут приобрести лишь ограниченное количество упаковок с кормом для домашних животных. На ситуацию с нехваткой корма для кошек пожаловались благотворительные организации, которым не хватает товара.

«Сожалеем о доставленных неудобствах, однако мы вынуждены ограничить продажу некоторых позиций в одни руки в наших магазинах для предотвращения оптовых закупок продукции и чтобы обеспечить большее количество покупателей акционными и социально значимыми товарами», – заявили в «Магните».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ажиотажный спрос обеспечивает торговым сетям в России рекордную выручку.