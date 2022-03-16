Православный канал «Спас» попал под блокировку на YouTube

Заблокированный на YouTube телеканал намерен перейти на видеохостинг Rutube. Фото: Pixabay

Заблокированный на YouTube телеканал намерен перейти на видеохостинг Rutube. Фото: Pixabay

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт российского православного телеканала «Спас», на который подписано более миллиона человек.

Заблокированный на YouTube телеканал намерен перейти на видеохостинг Rutube. Об этом сегодня сообщила пресс-служба «Спаса».

«Православный телеканал «Спас», чей канал на видеохостинге YouTube с более чем миллионом подписчиков был заблокирован, переходит в видеохостинг Rutube», — говорится в сообщении.

На канал «Спаса» на российском видеохостинге уже загружают все архивные видео, «чтобы каждый в любой момент мог найти любой выпуск любимой программы».

Кроме того, телеканал продолжает развивать свои аккаунты в социальных сетях: «ВКонтакте», Telegram, «Одноклассники» и на платформе «Яндекс.Дзен».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Госдуме допустили блокировку YouTube в ближайшее время.