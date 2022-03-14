В Госдуме допустили блокировку YouTube в ближайшее время

YouTube могут заблокировать в ближайшее время, предупредили в Госдуме. Фото: Pixabay

YouTube могут заблокировать в ближайшее время, предупредили в Госдуме. Фото: Pixabay

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин предупредил, что в РФ в ближайшее время может быть заблокирован Youtube в том случае, если видеохостинг не выполнит законные требования Роскомнадзора.

Депутат написал в своем Telegram-канале, что решительность при блокировке Instagram является четким сигналом, что тоже самое может в ближайшее время произойти с порталом Youtube.

Горелкин отметил, что видеохостинг также будет заблокирован, если «продолжит выступать орудием в информационной войне».

Политик добавил, что у Роскомнадзора есть все юридические основания для ограничения доступа к Youtube, так как список нарушений очень внушительный.

«Список нарушений очень внушительный. Перечислю лишь основные: не удален 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, проигнорированы требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе, практически в постоянном режиме осуществляется цензура в отношении российских пользователей и российских СМИ», — отметил парламентарий.

По словам депутата, если видеохостинг прекратит участие в информационной войне на одной из сторон конфликта и займет нейтральную позицию, то блокировки портала в России можно будет избежать.

Ранее Роскомнадзор решил заблокировать социальную сеть Facebook, принадлежащую компании Meta, в России. О блокировке социальной сети Facebook стало известно 4 марта, с сайта Роскомнадзора. Отмечается, что такие меры ведомство решило принять из-за ограничения доступа к российским СМИ.В ведомстве подчеркнули, что с октября 2020 года было зафиксировано 26 подобных случаев блокировки.

Доступ к социальной сети Instagram официально заблокирован на территории России. Ограничения касаются всех площадок Meta, кроме мессенджера WhatsApp. В минувшую пятницу, 11 марта, Роскомнадзор принял решение о завершении блокировки Instagram 14 марта на основании требования Генеральной прокуратуры РФ.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями. 21 президент РФ после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что еще с 25 февраля Роскомнадзор объявил о «частичном ограничении доступа» к Facebook в России.