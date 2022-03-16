Сурки Ленинградского зоопарка продолжают спать, несмотря на приход весны

В течение зимы сурки могут просыпаться, если в какие-то недели стало теплее. Потом они снова ложатся спать. Фото: pixabay.com

В течение зимы сурки могут просыпаться, если в какие-то недели стало теплее. Потом они снова ложатся спать. Фото: pixabay.com

Некоторые обитатели Ленинградского зоопарка продолжают зимнюю спячку. Приход весны и долгожданное потепление не не смогли разбудить сурков.

Пробуждение представителей отряда грызунов зависит от потепления. При повышении температуры, эти млекопитающие могут проснуться даже зимой, рассказали сотрудники зоопарка телеканалу «Санкт-Петербург».

«Мы ожидали, что проснутся на прошлой-позапрошлой неделе, когда было потепление», – сообщили в учреждении.

Однажды в Ленинградском зоопарке сурки проснулись в середине февраля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с приходом весны Ленинградский зоопарк увеличивает время работы на час. Начиная с 6 марта по будням посетители могут приходить в зоопарк с 10:00 до 17:00, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 18:00. Также в зоопарке отметили, что кассы всегда закрываются на час раньше.