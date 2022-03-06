Ленинградский зоопарк меняет свой «зимний» режим работы

Ленинградский зоопарк меняет свой &#171;зимний&#187; режим работы
Ленинградский зоопарк меняет свой "зимний" режим работы. Фото: Instagram/spbzoopark

С приходом весны Ленинградский зоопарк увеличивает время работы на час.

В связи с увеличением светового дня Ленинградский зоопарк меняет время работы. Начиная с 6 марта по будням посетители могут приходить в зоопарк с 10:00 до 17:00, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 18:00. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка.

«Понаблюдать за тем, как природа просыпается от зимней спячки мы предлагаем на прогулке по зоопарку», — заявили в пресс-службе.

Также в зоопарке отметили, что кассы всегда закрываются на час раньше. Уделили внимание и катанию на лошадях: в выходные круг катания на этих чудесных животных будет доступен с 11:30 до 17:30.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленинградском зоопарке еще осенью 2021 года случилось пополнение, о котором сотрудники специально умалчивали: на свет появился маленький ленивец.

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Ленинградский зоопарк меняет свой «зимний» режим работы
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