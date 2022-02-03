Ленинградский зоопарк раскрыл тайну секретного новорожденного ленивца

Ленинградский зоопарк раскрыл тайну секретного новорожденного ленивца
Ленинградский зоопарк раскрыл тайну секретного новорожденного ленивца. Фото: Instagram/"Ленинградский зоопарк"

Оказывается, в Ленинградском зоопарке еще осенью 2021 года случилось пополнение, о котором сотрудники умышленно умалчивали: на свет появился маленький ленивец.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка сообщили, что долгое время скрывали факт появления детеныша и даже закрывали вольер с ленивцами от посторонних глаз, потому что размножение этого вида животных очень проблематично. Отмечается, что, возможно, это первое успешное разведение ленивцев за всю историю зоопарка.

Сотрудники рассказали, что мама малыша Соня очень бережно относится к своему чаду.

«Поначалу малютка всегда сидел на животе у мамы. Соня сворачивалась в клубочек и закрывала собой детёныша, чтобы даже работники зоопарка не смогли его потревожить», — поделились в пресс-службе.

Отмечается, что пол новорожденного определять пока рано. Посмотреть на малыша и его мать можно в павильоне «Тропический дом».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Ленинградский зоопарк готов пересмотреть режим работы из-за введения в Петербурге новых COVID-ограничений.

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